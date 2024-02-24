ضبط 30 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة عاطل في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية)، وبحوزته أكثر من 30 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية وضبط حائزيها ومتجريها والقائمين على تصنيعها.

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