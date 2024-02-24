ضبط شخصين بحوزتهما 6600 كتاب مدرسي مُقلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية ونسخ الكتب والمؤلفات.

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط المدير المسئول عن مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق؛ لقيامه ببيع العديد من الكتب المقلدة والمنسوخة لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

ضُبط بحوزة المتهم (2292 نسخة لكتب تعليمية مقلدة ومنسوخة لمختلف السنوات الدراسية) وبمواحهته أقر بارتكابه للمخالفات بالاشتراك مع مالك المكتبة بقصد تحقيق أرباح مالية.

كما ضبطت أجهزة الأمن مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق؛ لقيامه بطباعة وتصوير العديد من الكتب والملازم المقلدة والمنسوخة لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبحوزته (4500 نسخة لكتب وملازم تعليمية مقلدة ومنسوخة لمختلف السنوات الدراسية) وبمواحهته أقر بارتكابه للمخالفات بقصد تحقيق أرباح مالية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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