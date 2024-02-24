ضبط عامل هارب من 70 حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن ضبط عامل مُقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية، محكوم عليه في 70 حكم قضائي بإجمالي عقوبات بالحبس 11 سنة و6 شهور في قضايا "تبديد، إيصال أمانة".

وضبطت أجهزة الأمن عاطل بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، محكوم عليه بالسجن المؤبد في جناية شروع في قتل وبحوزته فرد محلي وطلقة.

بمواجهة المتهمين بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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