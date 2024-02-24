بث مباشر.. "أوقاف الجيزة" تنظم احتفالية بمناسبة ليلة النصف من شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تنظم مديرية أوقاف الجيزة، احتفالية بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذلك بمسجد المغفرة بالعجوزة.

وأوضحت دار الإفتاء، فضل ليلة النصف من شعبان ودلالته، حيث أن الله سبحانه وتعالى اختص تلك الليلة ونهارها من هذا الشهر، وفضَّلهما على غيرهما من أيامه ولياليه، ورغَّبَ في إحيائها، واغتنام نفحها؛ بقيام ليلها وصوم نهارها.

وأكدت "الإفتاء"، أن السنة النبوية ذكرت أدلة واضحة عن فضل ليلة النصف من شعبان مستشهدة بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا؟ أَلَا كَذَا؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.