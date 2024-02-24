"فلوسي خلصت".. اعترفات قاتل "سيدة بدر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

اعترف المتهم بقتل سيدة في مدينة بدر بتفاصيل جريمته أمام النيابة المختصة.

وقال المتهم أمام النيابة: "كنت شغال في سوبر ماركت قريب من مسكن المجني عليها، وكنت بوصل الطلبات لها داخل شقتها وخلال ترددي علي الشقة لاحظت إقامتها بمفردها.

وأضاف: "بعد فترة تركت العمل داخل السوبر ماركت بسبب خلافات مع صاحبه ونفذت أموالي ولم أجد طريقه سوي سرقة السيدة المقيمة بمفردها بجوار عملي السابق، وتمكنت من الدخول للشقة فقمت بخنقها واستوليت علي مبلغ مالي، ومشغولات ذهبية، وهواتفها المحمولة، ثم قمت بالفرار".

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سيدة وزوجها) بأنهما حال ترددهما على والدة الأولى بالشقة سكنها بدائرة القسم فوجئا بأنها ملقاة على الأرض ومتوفاة ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

بفحص كاميرات المراقبة وصل رجال الشرطة للجاني وأحيل للنيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.