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استعراض ورعونة.. تقاصيل ضبط سائق "زفاف المقطم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سائق ميكروباص لاتهامه بتعطيل المرور والقيادة برعونة من خلال قيامه بحركات استعراضية في موكب زفاف بالمقطم.

بدأت الواقعة عندما تم رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيادة قائد سيارة "ميكروباص" برعونة خلال سيره بموكب زفاف بدائرة قسم شرطة المقطم وتعطيله حركة المرور.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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