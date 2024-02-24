شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس غد مائل للدفء نهارا بارد ليلا وشبورة والعظمى 23 والصغرى 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، توقعات هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقسا مائلا للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وخسارة بيراميدز أمام مازيمبى الكونغولى بنتيجة 3 / 0 وتوديع دورى أبطال أفريقيا قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.



طقس غد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة والعظمى 23 والصغرى 14 طقس غد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة والعظمى 23 والصغرى 14

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقسا مائلا للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .



بيراميدز يخسر من مازيمبى 3 / 0 ويودع دورى أبطال أفريقيا وسط أخطاء تحكيمية بيراميدز يخسر من مازيمبى 3 / 0 ويودع دورى أبطال أفريقيا وسط أخطاء تحكيمية

حقق فريق مازيمبى الكونغولى الفوز على بيراميدز، بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



موعد مباراة الأهلى المقبلة أمام بلدية المحلة بالدوري والقناة الناقلة موعد مباراة الأهلى المقبلة أمام بلدية المحلة بالدوري والقناة الناقلة

يستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.



جمال الكشكي: انطلاق جلسات الحوار الوطنى للمحور الاقتصادى الإثنين المقبل جمال الكشكي: انطلاق جلسات الحوار الوطنى للمحور الاقتصادى الإثنين المقبل

كشف الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عن انطلاق جلسات مناقشات المحور الاقتصادى الإثنين المقبل بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، مضيفا أن الجلسات ستنعقد بحضور الحكومة والمتخصصين والخبراء في ذلك الشأن. زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب قبالة سواحل اليابان

أفاد المركز الأوروبى المتوسطى لرصد الزلازل بوقوع زلزال بقوة 5.1 درجة قبالة سواحل اليابان، بحسب "روسيا اليوم".

يقع مركز الزلزال على بعد 190 كلم جنوب شرق مدينة هاشينوهي (جزيرة هونشو) التى يسكنها نحو 239 ألف نسمة، وتقع بؤرة الزلزال على عمق 10 كلم.



الزمالك لـ"الخليج 365": كاف تراجع وأخطرنا بإذاعة مباراة أبو سليم الزمالك لـ"الخليج 365": كاف تراجع وأخطرنا بإذاعة مباراة أبو سليم

أكد عمرو أبو العز المدير الإدارى لفريق الزمالك، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تراجع عن قرار عدم إذاعة مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى بسبب المشاكل التقينة، وأخطر مسئولى الفريقين بإذاعتها عبر قنوات بي إن سبورت.



Watch it تطرح بوسترات مسلسل الحشاشين قبل عرضه في رمضان Watch it تطرح بوسترات مسلسل الحشاشين قبل عرضه في رمضان

طرحت منصة Watch it الرقمية، بوسترات مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024، على شاشات المتحدة.



استشارى يوجه نصائح لتجنب الإصابة بالالتهاب الرئوى بعد تقلبات الطقس استشارى يوجه نصائح لتجنب الإصابة بالالتهاب الرئوى بعد تقلبات الطقس

يزيد فصل الشتاء من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، ولتقليل خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، عليك القيام ببعض النصائح التي تقلل من فرص الإصابة، وفقًا لتقرير موقع "timesofindia".