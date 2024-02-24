"رمت نفسها قبل مايتحرش بيها".. تفاصيل فيديو الموت على طريق السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشف وزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة".

وأوضح: "بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال السيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول مصابة بجروح بالرأس وإضطراب بدرجة الوعي لا يمكن إستجوابها".

وأشات إلى أن شاهد عيان أفاد أنه حال سيره بطريق السويس بدائرة القسم شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفى "كانت تستقلها" أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى" ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك.

تم تحديد وضبط السائق المذكور له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجىء بقيام المذكورة بالقفز من السيارة، فقام باستكمال سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية.