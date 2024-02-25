نشرة منتصف الليل| الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية.. ومصر تقيم معسكر النازحين 2 بخان يونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي.

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والشعب المصري بليلة النصف من شعبان

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة، سائلاً الله (عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة عليه وعلى الشعب المصري كله وعلى الأمتين العربية والإسلامية وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركات.

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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة جوية مسيطرة خلال ساعات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان منذ قليل على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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محافظ القاهرة يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان عقب صلاة عشاء اليوم السبت، بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من كبار علماء الدين، والأجهزة التنفيذية .

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رئيسة القومي للمرأة تستقبل سفير بيلاروسيا لبحث سبل التعاون بمجال تمكين المرأة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة السفير سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا في مصر بهدف بحث التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة.

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بسعة 400 خيمة.. مصر تقيم معسكر النازحين 2 بخان يونس

بدأت مصر في إقامة معسكر النازحين رقم 2 بخان يونس بسعة 400 خيمة ويسع لحوالي 4000 شخص ومزود بالكهرباء ودورات المياه.

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1600 وظيفة.. انطلاق فاعليات يوم التوظيف السنوي بجامعة النيل

شهدت جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، انطلاق فاعليات يوم التوظيف السنوي، الذي ينظمه مكتب تعزيز مهارات الطلاب والتوظيف بالجامعة، بهدف تسهيل التواصل بين طلاب و خريجي الجامعة مع سوق العمل وأدواته وشركاته.

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ما حكم الشرع من تسمية النصف من شعبان بليلة القدر أو البراءة؟.. "الإفتاء" تُجيب

تبدأ ليلة النصف من شعبان 2024 بعد صلاة مغرب اليوم السبت، وتستمر حتى فجر الأحد؛ والمستحب فيها الإكثار من الصلوات والأدعية والأعمال الخيرية، إذ يطلق عليها البعض "ليلة البراءة" أو "الغفران" أو "القدر"؛ لما تحمله من روحانيات دينية مميزة عن سائر الليالي؛ مما دفع البعض للتساؤل عن حكم تسميتها بهذه الأسماء.

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