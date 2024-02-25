محاكمة المتهمين في "خلية الماريوت" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".

وكانت النيابة أسندت إلى المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.