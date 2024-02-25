شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة لعام 2024.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا تغيير فى مواصفة امتحانات الثانوية العامة 2024 فهى مثل العام الدراسى الماضى، مؤكدة أن الأسئلة سيخصص منها 30% للمستويات العقلية البسيطة و70% للمستويات المتوسطة والعليا، وتتدرج الأسئلة من الصعب إلى الأسهل حسب طبيعة كل مادة وسوف تشمل جميع جزئيات المنهج الدراسى من بداية العام لنهايته وسيكون منها 85% اختيار من متعدد و15% مقالية، حسب طبيعة كل مادة دراسية .

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة الفرصة لطلاب الثانوية العامة لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات 2024، حيث كان من المقرر أن يتم غلق باب التقدم الخميس الماضى 22 فبراير الجارى ولكن ما زال موقع الوزارة يعمل لاستقبال الطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات خلال الفترة الماضية، وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية للطلاب لأن من يتخلف عن تسجيلها سوف يحرم من دخول الامتحان.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024، ويمكن للطلاب الآن الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارة https://moe-register.emis.gov.eg