"الأرصاد" تكشف طقس الـ6 أيام القادمة.. أمطار ورياح وشبورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت "الأرصاد"، أن تتأثر حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، بعدد من الظواهر الجوية المختلفة، أبرزها سقوط الأمطار ونشاط الرياح.

ويرصد "الخليج 365"، حالة الطقس ودرجات الحرارة بالـ6 أيام القادمة، كما يلي:

حالة الطقس الإثنين 26 فبراير 2024

قالت "الأرصاد"، إنه يسود حالة الطقس الإثنين القادم، شبورة مائية، تبدأ من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الإثنين، يشهد، أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت، تأثر الأحوال الجوية بنشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الثلاثاء 27 فبراير 2024

أشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس الثلاثاء القادم، تشهد، أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

ولفتت "الهيئة"، إلى أن الأحوال الجوية الثلاثاء القادم، تتأثر بنشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وتابعت، أنه يسود حالة الطقس الثلاثاء القادم، شبورة مائية، تبدأ من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس من الأربعاء 28 فبراير وحتى الجمعة 1 مارس

أكملت "الأرصاد"، أن حالة الطقس بدءًا من الأربعاء القادم وحتى الجمعة، تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

وأكملت "الهيئة"، أن الأحوال الجوية بدءًا من الأربعاء وحتى الجمعة، تشهد، شبورة مائية، تبدأ من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.