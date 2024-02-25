وصول علاء وجمال مبارك إلى مدفن والدهم لإحياء ذكرى وفاته الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- نادر نبيل:

وصل منذ قليل، جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلى مدفنه، اليوم الأحد، لإحياء ذكرى وفاته الرابعة.

وتحل اليوم الأحد، الذكرى الرابعة لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية بمثل هذا اليوم 25 فبراير 2020، وقررت أسرة الرئيس الأسبق، فتح ضريحه اليوم، لاستقبال الزوار، إذ شهدت ساحات المدفن توافد عدد من المواطنين؛ لتقديم العزاء والدعاء له.

يذكر، أنه في 25 فبراير 2020، توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد تدهور حالته الصحية، عن عمر يناهز 92 عامًا.

وأقيم للرئيس الأسبق، جنازة عسكرية، حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة، وعدد من الوفود والسفراء الأجانب.

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