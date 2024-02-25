القبض على هارب من الإعدام والمؤبد بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الجيزة، عن ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة العمرانية محكوم عليه في (4 جنايات "قتل عمد - شروع في قتل - سرقة بالإكراه" بالإعدام والمؤبد).

أقر بالأحكام الصادرة ضده، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضا:

غرق معدية تقل عمالا في الجيزة.. وفرق إنقاذ لانتشال الضحايا

"رمت نفسها قبل مايتحرش بيها".. تفاصيل فيديو الموت على طريق السويس

"مافيا الدولارات" في قبضة الداخلية.. كيف ضبطت 35 قضية خلال يوم؟

"الدرس انتهى".. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل طالب الدقهلية وتقطيع جثته على يد مُعلمه

دخل بضيق تنفس وخرج في لفة.. كيف تسبب الإهمال الطبي في وفاة رضيع داخل حضانة ؟

"لو معاك 100 دولار وماشي في الشارع".. إعرف موقفك القانوني

"فستان العروس اتقطع" وزفاف انتهى بالدماء.. ما قصة "معركة المرج"؟

"لو هتشتري شقة أو عربية بالدولار في مصر".. هذا موقفك القانوني

"طعنته وغرزت السكينة في بطنها".. ليلة مقتل سائق على يد زوجته الثانية بالفيوم