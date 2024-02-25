3 قتيلات في بيت دعارة.. لماذا قتل "الأفغاني" ضحاياه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وكالات:

أعلنت السلطات في فيينا، اليوم السبت، أنها بدأت تحقيقاً جنائياً بعد العثور على ثلاث نساء قتيلات في بيت للدعارة.

واكتشف أحد الشهود آثار دماء خارج المبنى الواقع بالقرب من نهر الدانوب، وأبلغ الشرطة مساء الجمعة.

وقال المتحدث باسم الشرطة فيليب هاسلينغر لوكالة "أسوشييتد برس" إن جثث الضحايا الثلاثة كانت بها "جروح وطعنات".

وسرعان ما تم القبض على رجل يبلغ من العمر 27 عاماً بالقرب من بيت الدعارة، وهو يحمل سكيناً؛ سلاح الجريمة المفترض.

وذكرت الشرطة إن المشتبه به هو طالب لجوء من أفغانستان وسيتم استجوابه في وقت لاحق من السبت.

وعثرت الشرطة على امرأة رابعة داخل بيت الدعارة وتم استجوابها كشاهدة.

ولا تزال هويات الضحايا الثلاثة غير واضحة. يذكر أن بيوت الدعارة تتمتع بصفة قانونية في النمسا.

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