بـ"كوكتيل مخدرات".. ضبط 15 عنصرًا إجراميًا بحملات أمنية في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن الإسكندرية - أسوان - دمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط 6 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالهم (1.530 كيلو جرام لمخدر الحشيش - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 6 متهمين، وضبط 3 قضايا أسلحة بيضاء ضُبط خلالهم 3 قطع سلاح أبيض، بحوزة 3 متهمين.

مديرية أمن أسوان

ضبط 4 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالهم (8.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين)، بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، وتم ضبط 5 قطع سلاح ناري، عبارة عن (5 فرد محلي)، وتنفيذ 847 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (7.750 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8.500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) و(4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لـهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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