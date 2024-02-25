ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بمباحث القاهرة جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، وتمكنت من ضبط تشكيل عصابي لتزوير الأوراق.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام عناصر تشكيل عصابي بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"، وعُثر بحوزة أحدهم على عدد من الكارنيهات "مزورة" باسم وصورة أحد المتهمين بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات – عدد من الأكلاشيهات – جهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة.

وبالفحص تبين قيام أحد المتهمين بالاتفاق مع مالك المطبعة على شراكته دون علمه بنشاطه الإجرامي، وبمناقشة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي المشار إليه والتحصل على المضبوطات من مطبعة للدعاية والإعلان - كائنة بالجيزة، تم ضبط "مالك المطبعة"، وعثر بحوزته على (2 سخان – 2 كرتونة خام طباعة - جهاز طباعة - جهاز كمبيوتر - شاشة بداخلها وحدة تخزين)، وبمواجهته اعترف بقيامه بتزوير الأوراق والمستندات المضبوطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تزوير المحررات الرسمية.

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