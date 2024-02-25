قيمتها 3.5 مليون جنيه.. سقوط 3 عناصر بحوزتهم 50 كيلو حشيش في القاهرة والقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران :

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 عناصر إجرامية، وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام، بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية بقيمة مالية تقدر بحوالي 3.5 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أفادت بقيام أحد العناصر الإجرامية بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتم استهدافه وضبطه عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة النزهة.. وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، وأقر بتحصله على المواد المخدرة من شخصين "لهما معلومات جنائية"، وتم ضبطهما بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 3.5 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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