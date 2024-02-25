شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شهداء و32 مصابا فى قصف جيش الاحتلال عدة مناطق بمدينة غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا وسائل إعلام فلسطينية: 5 شهداء و32 مصابا في قصف جيش الاحتلال عدة مناطق بمدينة غزة منذ فجر اليوم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 69 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.