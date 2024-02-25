عمومية نقابة مهندسي القاهرة تعتمد ميزانية 2023 بفائض 23 مليون جنيه

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت الجمعية العمومية لنقابة مهندسين القاهرة ميزانية النقابة لعام 2023 بفائض وصل إلى 23 مليون جنيه ووافقت الجمعية على الموازنة المطروحة لعام 2024.

كانت نقابة مهندسين القاهرة قد عقدت جمعيتها العمومية العادية لعام 2023 بحضور المهندس حسام عفيفى رئيس النقابة والمهندس ضياء الكيكى امين النقابة والمهندس نادر شمس امين الصندوق.

فى بداية كلمته رحب عفيفى بالمهندسين الحضور داعيا الجميع للتكاتف للنهوض بمستقبل النقابة وتحقيق النتائج المرجوه .

وقال عفيفى أن مجلس النقابة عمل على مدار العام المنقضى بكل جد حيث تم الإنتهاء من تطوير نادى المهندسين بابوالفدا بمستوى يليق بالمهندسين، كما تم الإنتهاء من انشاء المرحلتين الاولى والثانية من نادى المهندسين بالقاهرة الجديدة وكذا تم الإنتهاء من حوالى 80 % من المرحلة الثالثة والتى تشمل المبنى الاجتماعى وحمام السباحة.

فيما استعرض المهندس ضياء الكيكى امين النقابة أبرز الانشطه خلال عام 2023 وقال الكيكى أن مجلس النقابة الحالى اخذ على عاتقه مهام كبيرة عمل كل مافى وسعه لتحقيقها مشيرا أن أبرز هذه المهام هو ماتم من تطوير للأندية والمقار النقابية، وكذلك تطوير الخدمات النقابية والأنشطة الاجتماعية المقدمة للسادة المهندسين واسرهم .

وأكد الكيكى فى كلمته على إهتمام مجلس نقابة القاهرة بتدريب المهندسين حديثى التخرج وذلك بتوفير دورات تدريبية متميزة لهم، لافتا أيضا إلى دور نقابة القاهرة الهام فى قانون التصالح ومزاولة المهنة.

ثم استعرض الكيكى اهم الانجازات لعام 2023 م تم اعداده لإطلاع أعضاء الجمعية العمومية عليه.

وبدوره استعرض المهندس نادر شمس امين الصندوق قوائم الدخل لعام 2023 لكلا من مقار النقابة ونواديها لافتا أن هناك فائض بايردات الأنشطة وايرادات عائد استثمارات البنوك والدمغة الهندسية.

ولفت شمس أثناء عرضه للميزانية بكل تفاصيلها أمام العمومية، أن مجمع الفائض التراكمى للنقابة شهد زيادة حيث اصبح 152.978 مليون بعد أن كان 130.037مليون خلال العام الماضي.

واستعرض شمس أيضا المصروفات والايرادات بناديى حلوان وابوالفداء.

أعلن أن إجمالى الفائض بالنقابة للعام 2.23 هو (23.130مليون جنيه)

ووجه فى نهاية كلمته الشكر لاعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية وللعاملين بالنقابة والنوادي.