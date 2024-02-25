شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة مهندسي القاهرة تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس ضياء الكيكي أمين النقابة ورئيس لجنة انتخابات التجديد النصفى بنقابة مهندسين القاهرة، أن الانتخابات تمت بنجاح ودون اي معوقات ، وتقدم الكيكي بالتهنئة للفائزين بعضوية نقابة مهندسين القاهرة وهم:

1- مهندس إبراهيم حلمي عضو مدني.

2- مهندس ايهاب حسن عضو معمارى.

3- مهندس احمد محمد فوزي عضو كهرباء.

4- مهندس حسام هاشم، عضو ميكانيكا.

5- مهندس جون غالي.

6- مهندس أحمد مهران.

7- مهندس أحمد سلطان.

وأبدى أمين نقابة القاهرة، تمنيه بالتوفيق للجميع، مؤكدا أن مجلس نقابة القاهرة لا يزال لديه الكثير ليقدمه للمهندسين وأسرهم، مشيرا إلى أن الجميع سوف يتكاتف معا لاتمام الأهداف التي يطمح مجلس نقابة القاهرة لتحقيقها.

وكانت قد أجريت انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، يوم الجمعة الماضية، 23 فبراير 2024.