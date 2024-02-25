معدية منشأة القناطر.. انتشال الجثة الثالثة والبحث عن 4 مفقودين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، الأحد، جثة ثالث ضحايا حادث غرق معدية بنهر النيل مركز منشأة القناطر مع استمرار البحث عن 4 مفقودين آخرين.

مصدر أمني قال لمصراوي، إن 4 مصابين نقلوا إلى المستشفى حتى الآن، ونجاح قوات الإنقاذ النهري في انتشال 3 جثث من المفقودين.

مصدر مسؤول أفاد بأن مركب صيد صغير تستخدم كمعدية كانت تقل 13 عاملا، حدث بها عطل مفاجئ وغرقت بنهر النيل بمنطقة عزبة ربيع بقرية نكلا.

المصدر أكد أن العمال يتبعون شركة "حسن علام" للمقاولات كانوا في طريقهم إلى محل عملهم بمشروع مستقبل مصر، موضحًا أن شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري يعملان على انتشال الجثامين.

لفت المصدر - الذري رفض نشر اسمه- إلى أن الأهالي أنقذوا 3 عمال "مصابين" نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى مبارك، وانتشال جثتين حتى الآن من المفقودين تحت الماء في ظل صعوبة عمليات المسح والتمشيط بسبب سرعة التيار.

اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة وجه بتقديم كافة أشكال الدعم للقوات المشاركة في عمليات الإنقاذ وتشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الحادث.

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