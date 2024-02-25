أسماء ضحايا معدية منشأة القناطر الغارقة.. والإنقاذ النهري يواصل البحث عن آخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

تواصل قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، الأحد، انتشال ضحايا حادث غرق معدية بنهر النيل مركز منشأة القناطر.

مصدر أمني قال لمصراوي، إن 4 مصابين نقلوا إلى المستشفى حتى الآن، ونجاح قوات الإنقاذ النهري في انتشال 4 جثث من المفقودين.

وجاء أسماء الضحايا كل من محمد محمود، ومحمود إبراهيم، وإبراهيم سمير، وأحمد إسماعيل، وتم انتشال جثمان 3 منهم، وجار البحث عن الجثمانين الآخرين.

مصدر مسؤول أفاد بأن مركب صيد صغير تستخدم كمعدية كانت تقل 14 عاملا، حدث بها عطل مفاجئ وغرقت بنهر النيل بمنطقة عزبة ربيع بقرية نكلا.

المصدر أكد أن العمال يتبعون شركة "حسن علام" للمقاولات كانوا في طريقهم إلى محل عملهم بمشروع مستقبل مصر، موضحًا أن شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري يعملان على انتشال الجثامين.

أسماء العمال الـ 10 الذين استقلوا معدية نكلا بالجيزة، وهم إيهاب محمد عبد النبي، وعبد الرحمن ياسر، وسيف إبراهيم، وشقيقه محمود إبراهيم، وأيمن أحمد، وأيمن عيد، ومحمود محمد، وحمدي أسامة، وسامي فؤاد، وأحمد عز الدين.

لفت المصدر - الذري رفض نشر اسمه- إلى أن الأهالي أنقذوا 4 عمال "مصابين" نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى مبارك، وانتشال جثتين حتى الآن من المفقودين تحت الماء في ظل صعوبة عمليات المسح والتمشيط بسبب سرعة التيار.

اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة وجه بتقديم كافة أشكال الدعم للقوات المشاركة في عمليات الإنقاذ وتشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الحادث.

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