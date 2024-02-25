تأجيل محاكمة متهمين بـ"خليه داعش قنا" لـ 12 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة متهمين في القضيه المعروفه إعلاميا بـ"خلية داعش قنا"، لجلسة 12 مارس؛ للاطلاع.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

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