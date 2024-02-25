تطوير ميدان رمسيس.. بدء أعمال الإخلاء والإزالات بسوق السبتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال بيان صادر عن محافظة القاهرة، إن اللواء إبراهيم عبد الهادي، صباح اليوم الأحد، تابع أعمال الإخلاء والإزالات التي تتم بسوق السبتية (محطة مصر).

وبحسب بيان للمنطقة الغربية بمحافظة القاهرة، تأتي أعمال الإخلاء والإزالة في إطار مشروع تطوير ميدان رمسيس.

وحرص نائب محافظ القاهرة، على متابعة آخر تطورات الأعمال التي تم تنفيذها طبقًا للجدول الزمني المعد للانتهاء منها، تمهيدًا لبدء أعمال التطوير المخطط لها.

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