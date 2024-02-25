"الرسول جالي في المنام علشانه".. لغز عامل دليفري أمام فيلا عمرو أديب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"الرسول وأبوبكر جولي في المنام علشان عمرو أديب"، عبارة غريبة نطق بها شاب أمام فيلا الإعلامي عمرو أديب توقف عندها أفراد تأمين منتجع سكني شهير بمدينة السادس من أكتوبر.

تصرفات العشريني أثارت الأمن الإداري، راقبوه لدقائق قبل أن يتحركوا لسؤاله عن سبب وقوفه بهذا المكان فجاء الرد الصادم على لسان عامل توصيل الطلبات.

تأمين الكمبوند أبلغ شرطة النجدة التي حركت أقرب دورية أمنية تابعة لقسم أول أكتوبر بقيادة المقدم محمد مجدي للوقوف على ملابسات الواقعة. المشتبه به برر حضوره إلى رؤية في المنام زعم أن "الرسول والصديق جولي علشان عمرو أديب".

كلمات العامل أثارت دهشة الجميع فطالبوه بمواصلة حديثه ليضيف: "عايزينه يطلع ناس العمرة على حسابه" نافيًا وجود أي اتصال سابق بينه وبين مقدم البرامج الشهير باستثناء إحضاره "أوردر".

قوات الأمن اصطحبت الشاب إلى ديوان القسم للتحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.