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ضبط 1400 قطعة عملة أثرية في الجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين بالجيزة؛ لحيازتهما قطع أثرية بقصد الاتجار.

معلومات أكدتها تحريات شرطة السياحة والآثار بحيازة موظف بالمعاش عدد من القطع الأثرية وتردده على محافظة الجيزة بقصد الترويج لبيعها والإتجار والتربح من بيعها.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه بصحبته عاطل بحوزتهما ١٨٨٥ عملة بعرضها على الجهات المختصة أفادت بأثرية ١٤٠٠ قطعة ترجع للعصر اليونانى الرومانى.

اعترف المتهمان بحيازة القطع الأثرية المضبوطة بقصد الاتجار، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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