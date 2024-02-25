جمع 700 ألف بحيلة.. ليلة سقوط "ابن القنصل" في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استغاثة وصلت إلى قسم شرطة الحوامدية عجلت بسقوط "ابن القنصل" في قبضة الشرطة.

صاحب مكتب سفريات بأسيوط اتهم "طلعت.ع." حاصل على دبلوم تجارة بالاستيلاء منه على 700 ألف جنيه مقابل استخراج تأشيرات سفر لعدد من الشباب بالخارج، لكنه لم ينفذ المتفق عليه.

الشاكي حاول الاتصال بالمتهم لرد المبلغ لكنه رفض فقرر إبلاغ الشرطة. انطلقت مأمورية استهدفته وتمكنت من ضبطه داخل شقة بمنطقة خلف العطور بدائرة القسم.

في أثناء استجواب المتهم حرر شخص آخر -مقيم المنوفية- بلاغا ضد نفس الشخص اتهمه بالاستيلاء على مبالغ مالية بذات الحيلة لتأمر النيابة العامة بحبسه.