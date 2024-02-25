حادث غرق منشأة القناطر.. دعوة برلمانية لمحاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ووكيل كلية طب الأسنان بجامعة الأهرام الكندية، إن حادثة غرق معدية بمنشأة القناطر تمثِّل حادثة إنسانية صعبة للغاية وأليمة.

وأضاف المندوه، في تصريح أدلى به إلى "الخليج 365"، أنه ينبغي مُحاسبة المٌقصرين الذين تسببوا في غرق المركب؛ خصوصًا أنه لا يتحمَّل أن يقل 14 شخصًا.

وأكد النائب ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة؛ لتعويض أُسر ضحايا ومصابي هذا الحادث المأساوي.

وأكدت جهات التحقيق، أن المركب كان يقل 14 عاملاً؛ حيث لقي 8 منهم مصرعهم، بينما تمكَّن الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من استخراج 6 آخرين على قيد الحياة.

وأوضحت التحقيقات أن الضحايا كانوا يستقلون مركبَ صيد صغيراً وليس معدية ضخمة، مُرجحةً أن الحمولة الزائدة ربما كانت السبب وراء غرق المركب.

وأشارت التحقيقات إلى نجاة المراكبي الذي قفز في المياه عند شعوره بغرق المركب، لقدرته على السباحة، وتم احتجازه من قِبل مباحث الجيزة؛ لحين استكمال التحقيقات وتقديمه إلى النيابة العامة؛ للتحقيق.