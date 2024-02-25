الطقس غدا.. ارتفاع حرارة و3 ظواهر جوية تضرب مناطق مختلفة بينها القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة غدا الاثنين.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه يوجد غدا ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

ويسود غدا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتوجد شبورة مائية غدا من الساعة الرابعة فجرا حتى الساعة التاسعة صباحا، مع نشاط رياح على بعض المناطق تكون أحيانا مثيرة للرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة.

وتوجد أيضا أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث 30% تقريبا.

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