لمدة أسبوعين.. وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الشتوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه، قرارًا وزاريًا بمد فتره التصفيه الموسمية الأولى لمدة أسبوعين إضافيين على أن ينتهي في ٢١مارس بدلا من 5 مارس 2024.

وقال أحمد كمال معاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، إن عدد المحال التي شاركت في الأوكازيون حتى الآن وصل إلى ثلاثة آلاف محال متنوع مابين ملابس ومصنوعات جلدية وأدوات منزلية، مشيرًا إلى أن قرار الوزير بمد الأوكازيون الهدف منه تنشيط التجارة الداخلية واستفادة المواطن من التخفيضات الموجودة به.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه، أصدر قرارًا ببدء الأوكازيون في الربع الأول من الشهر الجاري ونص القرار الصادر أن يكون الأوكازيون لمدة شهر وأن يكون لكل محال أسبوعين.

كما شدد القرار الصادر على الزام الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية، بالإضافة إلى إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلعة خلال الشهر السابق على التصفية.

وأكد أحمد أبو الفضل رئيس الإدارة المركزية للرقابة أن الهدف من الأوكازيون هو خلق حالة رواج تجاري، مشيرًا إبى أن الأوكازيون يزيد من القوه الشرائية للمواطن بسبب التخفيضات الموجودة علي السلع، مشيرًا إلى ان توجيهات وزير التموين، للجهات الرقابية هي التأكد من جودة المنتج ووضع سعرين على السلعة سعر قبل الأوكازيون وسعر بعد دخول المحال في الأوكازيون مشيرًا إلى أن مديريات التموين بالمحافظات تستقبل الطلبات من أصحاب المحال التجارية التي ترغب بالمشاركة في الأوكازيون.