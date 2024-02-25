تأجيل دعوى سحب الثقة من نقيب المهندسين لـ 26 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عفاف عبد الحي وآخرين، للمطالبة بسحب الثقة من نقيب المهندسين لجلسة 26 مايو المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 50947 لسنة 77 قضائية، نقيب المهندسين بصفته.

كانت قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من هاني شوقي زكي السيد العتال ضد نقيب المهندسين، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المهندسين ولجنة انتخابات النقابة في شأن استبعاد الطاعن من كشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين لعام 2024.