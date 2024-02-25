"المزاريطة ولعت".. الصور الأولى لحريق لوكيشن "الكبير أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يواصل رجال الدفاع المدني جهودهم للسيطرة على حريق هئل اندلع داخل مزرعة تستخدم "لوكيشن" تصوير مسلسل "الكبير أوي" بالجيزة نتيجة ماس كهربائي.

مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من فيلا بقرية المنصورية ملك فنان شهير.

فع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري.

قوة أمنية انتقلت إلى موقع الحريق تحت إشراف اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحريق وحصر الخسائر.

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