شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غرب البلاد على موعد مع رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال وقت قصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن أقصى غرب البلاد عند مدينة السلوم على موعد مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة خلال وقت قصير.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن من المتوقع أن يمتد نشاط الرياح إلى الداخل يوم غد الاثنين ليصل إلى الصحراء الغربية وشمال الصعيد والمناطق المكشوفة من القاهرة.

ولفتت الهيئة أنه تسود أجواء مائلة للحرارة نسبيًا على القاهرة الكبرى، حيث من المتوقع أن تسجل 26 درجة بسبب تأثير الرياح الجنوبية ولكن سرعان ما تنخفض مساءً بعد دخول الهواء الشمالي البارد نسبيًا.

يُذكر أن هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يشهد غدًا الإثنين 26 فبراير 2024، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.