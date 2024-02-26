شكرا لقرائتكم خبر عن التربية والتعليم: لا توجد امتحانات شهر لطلبة الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديريات التعليمية أنه لا توجد امتحانات شهر لطلبة الشهادة الإعدادية، موضحة أن اختبارات الشهور لصفوف النقل فقط، وتلاميذ الشهادة الإعدادية يتم تقييمهم من خلال امتحانين أحدهم كان فى الفصل الدراسي الأول والاختبار الثانى بنهاية العام الدراسى الحالى والذى يعقد فى مايو المقبل.

وبدأت المديريات والإدارات التعليمية عقد امتحانات شهر فبراير الجارى لصفوف النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى، حيث يتم عقد الامتحان فى جزء من اليوم الدراسى بما يعادل حصة دراسية لكل مادة حسب ترتيب جدول الامتحانات.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت على موقعها الالكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي:

ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.