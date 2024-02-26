شكرا لقرائتكم خبر عن التربية والتعليم: لا توجد امتحانات شهر لطلبة الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر
وبدأت المديريات والإدارات التعليمية عقد امتحانات شهر فبراير الجارى لصفوف النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى، حيث يتم عقد الامتحان فى جزء من اليوم الدراسى بما يعادل حصة دراسية لكل مادة حسب ترتيب جدول الامتحانات.
ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.
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