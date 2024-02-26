خلافات الجيرة تنتهي بجثة قتيل في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم بقتل شاب طعنًا بسكين في الجيزة؛ بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة شاب إثر ادعاء مشاجرة.

تحريات إدارة البحث الجنائي بقيادة اللواء هاني شعراوي توصلت إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، تلقى على إثرها الضحية "عمر.ه." 19 سنة، طعنة نافذة بالسكين.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى وأوفدت مأمورية لضبط الجاني والأداة المستخدمة في الجريمة.