"ملك".. قاصر اختارت الرحيل بمادة سامة في بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أقدمت قاصر على التخلص من حياتها بتناول مادة سامة ببولاق الدكرور غرب الجيزة.

مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارًا من المركز القومي للسموم بقصر العيني باستقبال جثة فتاة.

التحريات الأولية بينت أن "ملك.أ" تبلغ من العمر 17 سنة، تناولت مادة سامة إثر مرورها بأزمة نفسية مما أسفر عن مصرعها.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.