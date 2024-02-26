"مفكرش يسعفها".. والدة حبيبة الشماع تكشف كواليس حادث طريق السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

كشفت دينا إسماعيل، والدة الشابة "حبيبة الشماع" تفاصيل إلقاءها بنفسها من سيارة تتبع أحد تطبيقات النقل الذكي بطريق السويس شرق القاهرة بعد "معاكسة السائق لها".

وقالت السيدة إن ابنتها استقلت السيارة في السابعة إلى عشر دقائق الأربعاء الماضي؛ لمقابلة أصدقاءها، وقفزت منها الساعة السابعة ودقيقة، مُضيفة أنها علمت بالحادث عن طريق أحد المارة "حد اتصل بيا وقالي حبيبة في مستشفى الشروق العام" وعند وصولي "لقيت بنتي على الأرض غرقانة دم".

أشارت الأم في تصريح لمصراوي، إلى أن شاهد العيان على الحادث أخبرها أنه شاهد ابنتها تقفز من السيارة وأخبرته قبل فقدانها الوعي بثلاث كلمات "سواق كان هيخطفني" ثم تعرضت لتشنجات.

أوضحت أن حبيبة أصيبت بنزيف داخلي ورشح على المخ ونسبة إدراكها 3 من 15 درجة "بنتي مفاقتش من الغيبوبة من 4 أيام"، وأن ابنتها تعرضت لموقف صعب ومحاولة للخطف من السائق "بنتي قوية مش هترمي نفسها لو السواق خوفها بس".

ترى والدة حبيبة الشماع أن نية السائق ليست سليمة "ساب بنتي ولغى الرحلة على التطبيق ومشي مفكرش يسعفها".

كانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان أنها فحصت ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الذي تضمن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة.

وأوضح البيان أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق من إحدى المستشفيات باستقبال سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول مصابة بجروح بالرأس وإضطراب بدرجة الوعي لا يمكن استجوابها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق، له معلومات جنائية، مُقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجىء بقيام المذكورة بالقفز من السيارة، فقام باستكمال سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء.