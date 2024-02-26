المعمل الجنائي يعاين حريق ستديو تصوير "الكبير أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل ستوديو تصوير لمسلسل "الكبير أوي" داخل فيلا بقرية المنصورية التابعة لمركز منشية القناطر، ورفع آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق.

كان رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل لوكيشن تصوير مسلسل "الكبير أوى" بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.