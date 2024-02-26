التسعيرة إجبارية.. "شعبة الأدوية" تكشف احتياجاتها للإفراج عن الدواء بالموانئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إحتياجات قطاع الدواء والمستلزمات الطبية تبلغ 250 مليون دولار بواقع 100 مليون دولار لقطاع الدواء إضافة إلى 150 مليون دولار لقطاع المستلزمات.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : "لدينا حاليًا أولوية للمواد الخام في الجمارك والتي تبلغ ما بين 70-100 مليون دولار"، مشيرًا إلى أنه قبل إسبوعين عقدنا اجتماعا مع رئيس الوزراء وأصدر تعليمات مباشرة للبنك المركزي بتوفير التدابير، مؤكدًا أنه بدأت التدفقات للقطاع للإفراج عن المواد الخام بالموانئ.

وتابع: "منذ 15 يومًا وهناك حركة في قطاع الدواء"، موضحًا أن التسعيرة في قطاع الدواء إجبارية وبالتالي لا نستطيع توفير الدولار من السوق السوداء لأنه سيزيد من الأعباء ويحقق خسائر للشركات وتأثيره سلبي على الصناعة".

وأوضح أن مشكلتنا الحالية غير قاصرة فقط على المواد الخام الموجودة في الجمارك لكن ايضا في المستلزمات والماكينات لأن هناك عدد من المصانع جاري إنشائها وتحتاج لاستيراد ماكينات من الخارج.

وعن نواقص الأدوية، رد قائلًا: "الموجود في الموانئ مواد خام لأمور كثيرة وعدد من الأدوية مثل عقاقير السكر والمضادات الحيوية والنواقص التجارية لديها بدائل".

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