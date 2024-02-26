شقيقة سائق أوبر تنفي خطفه لفتاة الشروق.. وعمرو أديب: هيا ليه الشركة عاملة من بنها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

نقلت هبة هاشم، شقيقة سائق أوبر صاحب واقعة فتاة الشروق، عن شقيقها تفاصيل الواقعة، قائلة: "شقيقي يعمل سائقًا لدى طبيب مشهور، وبعد الانتهاء من عمله يعمل لدى أوبر بسيارته الخاصة".

قالت هاشم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إن حبيبة (فتاة الشروق) استقلت مع شقيقي السيارة بالقرب من مدينتي، "بعد ما تحركوا أخويا حس إن هدومه ريحتها سجائر، وطلع زجاجة معطر، فجأة البنت رمت نفسها من العربية دون سابق أنذار".

مفيش أي كلام دار بينهما وبمجرد ما حبيبة رمت نفسها من العربية توقف شقيقي لمحاولة إنقاذها، لما شاف العربيات وقفت والطريق اتعطل تردد وخاف وتحرك بالعربية، متابعة: شقيقي أبلغ شركة أوبر بالواقعة فور حدوثها

وأكملت شقيقة سائق أوبر: "زجاجة العطر تم تحليلها وأثبت التحيل خلوها من أي مواد مخدرة، محدش بيخطف حد بعربيته الخاصة، منتظرين إفاقة الفتاة لتدلي بشهادتها، حبيبة ضيعت نفسها وأخويا معاها".

وردًا على ما تردد بوجود سجل جنائي لشقيقها، أوضحت هبة هاشم، أن السابقة الجنائية المسجلة لشقيقه ملفقة حينما كان عمره 17، حيث حُكم عليه غيابيًا بـ3 سنوات وتم الاستئناف على الحكم وحصل على البراءة من أول جلسة، مشيرة إلى أن شقيقها متزوجًا ولديه 3 أطفال

من جانبه، هاجم الإعلامى عمرو أديب ، شركة أوبر وتجاهلها لواقعة الفتاة حبيبة الشماع التى ألقت بنفسها من سيارة سائق أوبر حاول اختطافها.

وقال فى ثانى أيام متابعته للواقعة: "هي ليه أوبر عاملة من بنها إحنا بنأمنهم على أعز ما نملك بناتنا وزوجتنا"، متابعا: "دى شركة كبيرة لأزم يكون فى مراجعة للخدمة مرة أخرى خاصة وإن بدأ فى شكاوى كتير الفترة اللى فاتت".