شكرا لقرائتكم خبر عن مدير وادى الملوك يعلن الانتهاء من ترميم 13 مقبرة ملكية غرب الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة وادى الملوك والملكات غرب محافظة الاقصر، استمرار العمل اليومى فى الترميمات المميزة لمقابر الملوك عبر فريق من المرممين والمرممات الصعايدة لترميم وإظهار ألوان ونقوش المقابر المختلفة خلال زيارتها من الأفواج السياحية القادمة من حول العالم، حيث يتم العمل فى مشروع قومى لترميم بعض المقابر الأثرية بمنطقة وادي الملوك بالأقصر، وذلك بإشراف الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

وفي هذا الصدد كشف الدكتور على رضا مدير منطقة وادى الملوك الأثرية غرب الأقصر، عن نجاح فرق الترميم حتى الآن فى الإنتهاء من ترميمات وتجميل وإظهار الألوان والنقوش فى 13 مقبرة ملكية متنوعة لخدمة السياح من حول العالم، ويجرى استمرار العمل بصورة يومية لخدمة تاريخ الملوك فى البر الغربى.

ويضيف الدكتور على رضا، لـ"الخليج 365"، إن مشروع ترميم المقابر الأثرية شمل العمل في الترميم والصيانة الخاصة بمقبرة الملك رمسيس التاسع، أحد ملوك الأسرة العشرين للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بها ضمن خطة المجلس الأعلى للآثار الشاملة لترميم جميع المقابر الموجودة بالبر الغربي منها مقابر وادي الملوك والملكات ودير المدينة والأشراف، حيث وجه وزير السياحة والآثار فى زيارته الأخيرة بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال ترميم المقابر المغلقة لتجهيزها لإستقبال الزائرين واستيعاب التدفق في نمو الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري خلال الموسم السياحي الشتوي القادم.

وكان قد أشاد وزير السياحة والآثار، خلال زيارته الأخيرة لترميمات المقابر بالبر الغربى، بالعمل والنهج الذي يتبعه المجلس الأعلى للآثار بفتح وغلق المواقع الأثرية التي تشهد زيادة الطلب عليها بطريقة التبادل (rotation) لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها، بما يعمل على الحفاظ عليها بشكل كبير، مؤكداً على أن أعمال الترميم والصيانة في مقابر كل من الملك مرنبتاح وتاوسرت، وست نخت تم الانتهاء منها ضمن خطة لترميم مقابر وادي الملوك بعمل التنظيف الميكانيكي والكيميائي وإظهار النقوش والألوان، كما تم البدء في أعمال ترميم مقابر كل من الملك رمسيس التاسعً من عصر الأسرة العشرين، والملك سيتي الثاني والملك سابتاح واللتان تعودان لعصر الأسرة التاسعة عشر بوادي الملوك، وكذلك مقبرة سن نجم بمقابر دير المدينة ومقابر سن نفر ورخميرع بمقابر الأشراف.



الإنتهاء من ترميم 13 مقبرة ملكية فى غرب الأقصر