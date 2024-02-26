اليوم.. الحكم على "طبيب تجميل" متهم باغتصاب طفلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ الخليج 365:

تصدر اليوم الإثنين جنايات الجيزة الدائرة 36 المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، الحكم على طبيب تجميل شهير في القضية المعروفة إعلاميًا بطفلة الاغتصاب بعد أن المحكمة أحالتها بجلستها السابقة لأخذ رأي المفتي.

وقد حضر محامي المجني عليها الدكتور عبدالله محمد عبدالله محامي طفلة الاغتصاب،

ودفع بتطبيق أقصى العقوبة على المتهم لانطباق نص المادة ( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص على "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة".

وذكر المحامي بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١.