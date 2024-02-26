شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم لطلاب الثانوية العامة: تسجيل الاستمارة شرط لدخول الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات والإدارات التعليمية توجيهات وتنبيهات لطلاب الثانوية العامة المتأخرين عن تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، مؤكدة أن تسجيل الاستمارة مستمر ويجب على الطلبة المتأخرين سرعة كتابة وملء البيانات قبل غلق الباب، مشددة على أن تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة شرط لأداء الاختبارات ودخول الطالب الامتحان، مضيفة أن المدارس تواصل استلام استمارات التقدم للامتحانات من الطلاب ومراجعتها قبل تسليمها لكنترولات الثانوية العامة لفحصها وتصنيفها حسب الشعبة واللغة الأجنبية الثانية والديانة مع حصر أعداد الطلبة المتقدمين للاختبارات.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024، ويمكن للطلاب الآن الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارة https://moe-register.emis.gov.eg