"جميلة" تطلب خلع زوجها: "بيطفي نور الشقة كلها واحنا مع بعض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت "جميلة. ع"، 32 سنة، ربة منزل، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، للمطالبة بخلع زوجها، مبررة طلبها "بخاف من عينه في الضلمة.. وهو يتعمد غلق النور خلال تواجده بالمنزل".

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 1450 لسنة 2022: تزوجت من " عابد. ص"، 36 سنة، صاحب كافيه بالقرب من منزل أسرتي، وبعد معرفتي به في المنطقة تولدت بيننا علاقة عاطفية، وبعدها اتخذ قرارًا بالتقدم للزواج مني. وبالفعل لم يمر سوى أشهر قليلة وانتقلنا للمعيشة سويا بعش الزوجية.

تضيف"جميلة": عشنا حياة زوجية سعيدة حتى لا حظ زوجي خوفي الشديد من "الضلمة"، بعدها بدأ يتعمد الهزار معي بطريقة غير مقبولة "بيخوفني وهو في الشقة ويطفي الأنوار كلها".

تكمل الزوجة حديثها باكية: بعدما علمت بأن زوجي يتعمد ذلك لأنه لم يعد يبادلني شعور الحب، وأنه يقوم بأفعاله كي أغادر الشقة طالبته بالطلاق.

تواصل الزوجة: نقلت إقامتي بعد فترة إلى منزل أسرتي ومع ذلك لم يفكر في مصالحتي وإعادتي إلى منزل الزوجية مرة أخرى.

تختتم: وبعد فترة لجأت الى محكمة الأسرة بمصر الجديدة وأقمت دعوى خلع ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

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