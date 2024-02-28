المعبر السماوي.. مصطفى الفقى: مصر كشفت التعنت الإسرائيلي بإنزال المساعدات جوا لغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي: إن إنزال المساعدات المصرية لغزة بمثابة المعبر السماوي لسكان غزة، لافتا إلى أن مصر وجهت رسالة العالم بإنزال المساعدات جوا لغزة وكشفت التعنت الإسرائيلى.

وأضاف الفقى خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، على قناة إم بى سى مصر، مساء الثلاثاء: إن مصر واجهت انتقادات بعد الادعاءات الإسرائيلية بغلقها المعابر.

وتابع: نريد أن يستقر الفلسطينيون فى منازلهم وأماكنهم بعيدا عن الحدود مع مصر حتى لا يتفاقم الوضع، مؤكدا أن كل أهدافنا مشروعة سواء بالحفاظ على حدودنا أو بعدم المشاركة فى تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد أنه فى الأسابيع الماضية تغيرت لهجة أمريكا عما قبل ولكنها لا تزال تصر على الانحياز لإسرائيل، منوها أن بايدن أدرك أنه لا يمكن أن يدخل الانتخابات فى أمريكا بهذا الانحياز الصارخ لإسرائيل .

وأوضح أن ازدواجية المعايير ظهرت بوضوح بسبب السياسية الأمريكية وانحيازها لإسرائيل، مشيرا إلى أن اهتمام أمريكا بالشرق الأوسط تراجع وإسرائيل فهمت ذلك جيدا.

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