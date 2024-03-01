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"القومي للمرأة" يشكر وزير الداخلية لتوجيهه بفتح مستشفيات الشرطة للسيدات بالمجان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان لتوجيهه بفتح مستشفيات الشرطة بنطاق الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على السيدات وصرف العلاج اللازم بالمجان وذلك خلال أيام الجمعة من شهر مارس.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بجهود الوزارة الحثيثة في دعم ومساندة المرأة المصرية مؤكدة أن وزارة الداخلية دائمًا تقدم هذه المبادرات الإنسانية والمجتمعية حرصا منها لوصول الخدمات للسيدات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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