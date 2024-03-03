شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى: بدأنا صياغة المخرجات بتوافقات فى المحور الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إنه على مدار 4 أيام انعقد الحوار، وناقش من خلال الخبراء وذوى الشأن كيفية تحسين المستوى الكلي للاقتصاد المصرى.

وأوضح محمود فوزى خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن بعض النقاط بها اتفاق بين المتناقشين، واختلاف فى وجهات النظر بعدة مسائل، وما خرجت به على المستوى الشخصى أننى لم أكن أتخيل أن يكون بين الاقتصاديين اختلاف فى وجهات النظر، ما ينتج عنه حلول كثيرة لمسألة واحدة.

وتابع: "نحن فى مرحلة صياغة لما انتهينا إليه فى الأيام الأربعة الماضية من مخرجات، وليس هناك تصويت، لأن القضايا التي نتوافق عليها يتم رفعها للرئيس السيسي مباشرة".

وأكد "فوزي" أن الاقتصاديين في الدول المجاورة يدعون حكوماتهم إلى السير على خطى مصر في الدعوة إلى حوار وطني مماثل، وهو ما يؤكد أهمية الحوار وفتح آفاق مفيدة للجميع.

واختتم:"سنكون أمام نحو 40 توصية لمخرجات الحوار الاقتصادي وسيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، ومن المتوقع أن يحدث ذلك قبل شهر رمضان".