شكرا لقرائتكم خبر عن 17 شهيدا فى قصف للاحتلال الإسرائيلى استهدف منزلين بمدينة رفح جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط 17 شهيدا في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ150على التوالي عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 71 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.