قرار من القضاء ضد المتهمين بقتل "الخواجة الخناجري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 5 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل الجواهرجي حسني الخناجري ببولاق.

كشفت التحقيقات أن المتهم استعان بزوجته وشقيقته وصديقيه لمساعدته على الاختباء وإخفاء متحصلات واقعة السرقة وأداة الجريمة.

واعترف المتهم الرئيسي بارتكاب الواقعة، قائلًا إنه تردد على مسرح الجريمة مرتين، الأولى في الواحدة ظهرًا "عملت نفسي داخل اشتري ذهب علشان أشوف كام واحد موجود في المحل وخرجت بعدها علطول".

أضاف المتهم: "دخلت المحل مرة تانية الساعة 7 مساءً لكني فوجئت بوجود عامل؛ فتوجهت إليه واديتله 100 جنيه وقولتله هاتلي علبة سجائر وبعد ما خرج طلبت من الضحية "جواهرجي بولاق" يفرجني على الذهب وغافلته بـ 5 طعنات متفرق مخدش أكتر من دقيقتين".

وسرق المتهم نحو 25 قطعة ذهبية و4 سبائك ذهبية من المحل وفر هاربًا.

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